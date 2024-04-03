Uzmanı 29 kişinin öldüğü yangını değerlendirdi, “En az 4 acil çıkış kapası olmalıydı”

İstanbul Gayrettepe’de 29 kişinin öldüğü yangın akılara ihmali getirdi. İş Güvenliği Uzmanı Halim Oktay Osmanoğlu, işletmede en az dört adet acil çıkış kapısı olması gerekirken tek kapı bulunduğunu söyledi.

Osmanoğlu, iş kazalarının büyük çoğunluğunun güvenlik kültürü eksikliğinden kaynaklandığını belirterek, “Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde İstanbul Gayrettepe’de bir yangın faciası meydana geldi. Ülkemizin çeşitli dönemlerde bu tip yangınlar, maden faciaları, iş kazaları gündeme gelmekte. Bunların da ana sebebi güvenlik kültürü eksikliğimiz, toplumumuzun bilinçli olmaması işverenlerimizin, işletmecilerimizin, çalışanlarımızın bu kültüre sahip olmaması. Şimdi baktığımız zaman yangının meydana geldiği işletme bin 500 kişilik kapasiteli bir işletme. Bu bin 500 kişilik kapasiteli olan işletmelerde en az 4 tane acil çıkış kapısının olması gerekirdi. Haberlerden okuduğumuza göre bir adet çıkışı varmış. Muhtemelen yangın da çıkış kapısına yakın bir noktada olduysa onların kaçması imkansız hale gelmiş olabilir. En az dört adet acil çıkış kapısının bulunması gerekiyordu. Bu kapılar en az 80 santim genişliğinde, yüksekliği en az 2 metre olacak şekilde olmalı. Acil çıkış kapılarında eşik bulunmayacak veya dışarıya açılır olması esastır “ dedi.

“Otomatik yangın söndürme sistemleri zaruri”

İşletmede otomatik yangın söndürme sistemlerinin kurulu olması gerektiğine değinen Osmanoğlu, “ Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Osmanoğlu, “ Daha sonrasında yangınla ilgili yangın söndürme sistemleri, otomatik yangın söndürme sistemleri var bunların kurulu olması gerekirdi. Dediğimiz gibi yangın bilincinin olmaması, güvenlik kültürünün olmaması, insanlarımızın bilinçli olmaması maalesef ki günümüzde bu tarz elim sonuçları ortaya çıkarabiliyor. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. İş güvenliği uzmanları ve ortak sağlık güvenlik birimleri burada çok kilit rol modeli oynuyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüzün kapsamlı bir değişiklik yapması gerekiyor. İş güvenliği uzmanlarına bu yaptırım gücü geldiği takdirde bir ülkemizde yaşanan iş kazalarının da azaldığını da göreceğiz. Bu tür faciaların daha az hatta hemen hemen yani sıfıra indirme amaçlı çalışılacağını bu yolda ilerlenebileceğini düşünüyoruz. Ülkemizde iş kazalarında ortalama iki bin kişi hayatını kaybediyor” diye konuştu.