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A Termik’in yeni ünitelerini Çinliler yapacak

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Çelikler Holding bünyesindeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin, 1 milyar dolardan fazla bir bütçe ile hayata geçirilecek 2 yeni ünitesinin yapımın...

A Termik’in yeni ünitelerini Çinliler yapacak mask
A Termik’in yeni ünitelerini Çinliler yapacak
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Çelikler Holding bünyesindeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin, 1 milyar dolardan fazla bir bütçe ile hayata geçirilecek 2 yeni ünitesinin yapımını Çinli firmanın üstleneceği öğrenildi.

Projenin hayata geçmesi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ÇED izni ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) onayına bağlı.

37 milyar 500 milyon liralık yatırımla yapılacak 2 ünitenin kurulum aşamasında 3 bin 500; işletilmesinde ise 800 personel istihdam edilecek.

Her biri 344 MW gücünde olacak. 5.ve 6.ünitelerin faaliyete geçmesiyle birlikte santralin toplam kurulu gücü 2.043 MWe’ye çıkacak. Daha önce en geç 2023 sonunda teslim edilmesi gereken iki ünitenin hayata geçirilmesi pandemi sürecinin de etkisiyle gecikti. Çelikler Holding’in mücbir sebep gerekçesiyle yaptığı süre uzatımı başvurusu kabul edilip, kendisine dört yıllık ilave süre verildi.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin ünite sayısını 4’ten 6’ya çıkaracak projenin ÇED süreci çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapıldı.  ÇED raporunda önemli eksiklik ve yanlışlıklar yok ise; komisyon çalışmaları sonlanacak ve ÇED raporuna son hali verilecek. Projenin hayata geçmesindeki bir diğer onay da; 20 yıllık işletme süresi sonrasında santrali devralacak EÜAŞ’tan gelecek.

Tüm bu sürecin sorunsuz tamamlanması halinde 5.ve 6.ünitelerden yılda net 4 bin 613 GWh enerji üretimi hedeflenen projede, ana üniteler olarak; kazanlar, buhar türbinleri ve jeneratörleri, ana ve yardımcı soğutma sistemleri yer alacak. Akışkan yatak teknolojisine sahip olacak ünitelerde; Elektrostatik Filtre (ESF), Baca Gazı Desülfürizasyon (BGD) gibi sistemler de yer alacak.

Yıllık 11 milyon ton kömürün yakılacağı ünitelerin, 3,5 yıl içinde devreye alınması planlanıyor. Ünitelerin işletme ömrünün ise 35 yıl olacağı değerlendiriliyor.

Afşin Elbistan A Termik Santrali’ne iki ünitenin ilave edilmesi konusunda Çinli buhar türbini üreticisi bir firma ile anlaşma yapıldığı biliniyor. Çinli firma, büyük elektrik santrali ekipmanlarının araştırma, tasarım ve üretimini yapıyor.  Şirket, kömür yakıtlı ve nükleer santraller için buhar türbinleri, endüstriyel türbinler ve gaz türbinleri üretiminin yanı sıra türbin yenileme çalışmaları da yürütüyor. Şirketin, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu ve Avrupa’daki 20’den fazla ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiriyor. 

03 Nis 2024 - 15:21 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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