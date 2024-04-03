Otomobiller kafa kafaya çarpıştı:1 yaralı

Elbistan’da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cengiz Dokuyucu idaresindeki 46 AFV 349 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen 10 E 1012 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Cengiz Dokuyucu yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.