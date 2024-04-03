03 Nis 2024 - 15:18- Güncel G:

Muhtarlıkta 3.döneme ‘merhaba’ diyen Turgut Arslan’dan teşekkür

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Elbistan’a bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde muhtarlık seçimlerini 3.kez üst üste kazanan Turgut Arslan, teşekkür mesajı yayımladı. Arslan, kazananın B...

Muhtarlıkta 3.döneme ‘merhaba’ diyen Turgut Arslan’dan teşekkür mask
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Elbistan’a bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde muhtarlık seçimlerini 3.kez üst üste kazanan Turgut Arslan, teşekkür mesajı yayımladı.

Arslan, kazananın Bahçelievler Mahallesi olduğunu belirterek, mahalle halkının teveccühüne layık olmak için gecesini gündüzüne katacağını söyledi.

Bahçelievler Mahallesi’nde 2014 yılından beri muhtarlık yapan Turgut Arslan, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde de yüzde 65’lik oy oranı ile yeniden mührün sahibi oldu.

Mahalle halkının büyük desteği ile 3.dönemin adımını atan Arslan, yayımladığı teşekkür mesajında Bahçelievler’in hizmetkarı olacağının altını çizdi.

Arslan, “10 yıldır olduğu gibi bundan sonra da şahsıma duyulan bu güvene layık olup mahalle halkımızın yanında olmaktan gurur duyacağım. Daha önceden de hak ve adaletle yaptığım bu görevi, yeni dönemde de sorumluluk ve bilincinde olarak, benimseyerek ve özveri ile sürdüreceğim. 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar yüksek bir oyla bizi göreve tevdi eden, 3 dönemdir de yüzde 65 gibi bir oyla desteklerini bizlerden esirgemeyen ve dualarını esirgemeyen başta mahalle sakinlerime, eş, dost, akraba,  arkadaş ve gönül dostlarıma canı gönülden teşekkür ederim, hepinizden Allah razı olsun, kazanan mahallemiz olmuştur. Rabbim bizi sizlere mahcup etmesin inşallah” ifadelerini kullandı.

03 Nis 2024 - 15:18 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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