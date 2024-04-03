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Kaymakam Ataman, kırsal konut inşaatını inceledi

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Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, ilçedeki kırsal mahallelerde evleri yıkılan afetzedeler için inşası süren konut sahalarında incelemelerde bulundu. El...

Kaymakam Ataman, kırsal konut inşaatını inceledi mask
Kaymakam Ataman, kırsal konut inşaatını inceledi
Kaymakam Ataman, kırsal konut inşaatını inceledi
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Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, ilçedeki kırsal mahallelerde evleri yıkılan afetzedeler için inşası süren konut sahalarında incelemelerde bulundu.

Elbistan’da 6 Şubat sonrasında konut teslimatları sürerken özellikle de kırsal mahallelerde de hummalı çalışma sürdürülüyor. Bir yandan tamamlanma aşamasına gelen konutlar için son hazırlıklar yapılıyor. Diğer yandan da birçok mahallede yeni projeler için ilk kazma vuruluyor. Elbistan’a bağlı Evcihüyük Mahallesi’nde de kırsal konutların yapımına başlandı.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, mahalledeki çalışmaları yerinde görüp yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kaymakam Ataman; Evcihüyük Mahallesi’nde kırsal konut inşaat çalışmalarının başladığını, projenin en kısa süre içerisinde tamamlanması için gerekli takip ve koordinasyonun kaymakamlıkça yapılacağını vurguladı.

Kaymakam Ataman, Izgın Mahallesi’nde de çalışmaların en kısa sürede başlayacağını ifade etti.

03 Nis 2024 - 15:17 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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