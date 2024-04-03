Gençlik Merkezi’nden ‘Osmanlı Şerbeti’ ikramı

Elbistan Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler, özel olarak hazırlanan Osmanlı Şerbetini, iftara yetişmeye çalışan trafikteki araç sürücüleri ve vatandaşlara ikram etti.

Elbistan Gençlik Merkezi, gönüllü gençlerin ramazan ayı dolayısıyla bir dizi projeyi hayata geçirdi. Ramazanın ilk gününden bu yana ‘Bir kap yemek, bir gönül’ projesini sürdüren Elbistan Gençlik Merkezi, ‘Osmanlı Şerbeti’ ikramı geleneğini de devam ettirdi.

Elbistan Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler, özel olarak hazırlanan Osmanlı Şerbetini iftar öncesinde araç sürücüleri ve vatandaşlara dağıttı. Vatandaşlar, gençlerin ikram ettiği Osmanlı Şerbeti’ne büyük ilgi gösterdi.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Enes Özeren, ramazan aylarında şerbet dağıtma kültürünü yaşatmak istediklerini söyledi.

Osmanlı döneminden bu yana gelen bu gelenekle ilgili değerlendirme yapan Özeren, “Ramazan ayının en güzel geleneklerinden birini yaşatmak için son Osmanlı Şerbeti ikramında bulunuyoruz. Şehrin farklı noktalarında trafikte seyreden araç sürücülerimize ve vatandaşlarımızın ağızlarını tatlandırdık. Daha önce Osmanlı Şerbeti tatmayan hemşerilerimiz, ikramımızdan büyük memnuniyet duydu. İnşallah, önümüzdeki yıllarda da bu güzel geleneğimizi sürdürmek istiyoruz” dedi.