- Güncel

Gençlik Merkezi’nden ‘Osmanlı Şerbeti’ ikramı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler, özel olarak hazırlanan Osmanlı Şerbetini, iftara yetişmeye çalışan trafikteki araç sürü...

Gençlik Merkezi’nden ‘Osmanlı Şerbeti’ ikramı mask
Gençlik Merkezi’nden ‘Osmanlı Şerbeti’ ikramı
Gençlik Merkezi’nden ‘Osmanlı Şerbeti’ ikramı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler, özel olarak hazırlanan Osmanlı Şerbetini, iftara yetişmeye çalışan trafikteki araç sürücüleri ve vatandaşlara ikram etti.

Elbistan Gençlik Merkezi, gönüllü gençlerin ramazan ayı dolayısıyla bir dizi projeyi hayata geçirdi. Ramazanın ilk gününden bu yana ‘Bir kap yemek, bir gönül’ projesini sürdüren Elbistan Gençlik Merkezi, ‘Osmanlı Şerbeti’ ikramı geleneğini de devam ettirdi.

Elbistan Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler, özel olarak hazırlanan Osmanlı Şerbetini iftar öncesinde araç sürücüleri ve vatandaşlara dağıttı. Vatandaşlar, gençlerin ikram ettiği Osmanlı Şerbeti’ne büyük ilgi gösterdi.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Enes Özeren, ramazan aylarında şerbet dağıtma kültürünü yaşatmak istediklerini söyledi.

Osmanlı döneminden bu yana gelen bu gelenekle ilgili değerlendirme yapan Özeren, “Ramazan ayının en güzel geleneklerinden birini yaşatmak için son Osmanlı Şerbeti ikramında bulunuyoruz. Şehrin farklı noktalarında trafikte seyreden araç sürücülerimize ve vatandaşlarımızın ağızlarını tatlandırdık. Daha önce Osmanlı Şerbeti tatmayan hemşerilerimiz, ikramımızdan büyük memnuniyet duydu. İnşallah, önümüzdeki yıllarda da bu güzel geleneğimizi sürdürmek istiyoruz” dedi.

03 Nis 2024 - 15:16 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL