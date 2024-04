Başkan Zencirkıran: “Ülkücüler dimdik ayaktadır”

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muammer Zencirkıran, Ülkücülüğü, dönemlik değil bir yaşam nizamı olarak benimsediklerini vurgulayarak, “Ayırmadan, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden bu dava uğrunda ve doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ülkücülerin dimdik ayakta olduğunun altını çizen Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muammer Zencirkıran, 31 Mart seçimlerinin stratejik öneminin bilincinde olduklarını ve o doğrultuda da sahada çalıştıklarını söyledi.

‘Liderine, davasına ve teşkilatına bağlı her bir ülküdaşımız bu seçimde üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır’ diyen Zencirkıran, “Seçim sonuçları milletin iradesini yansıtmıştır. Ülkücü-Milliyetçi Hareket, tarih boyunca demokrasiden ödün vermemiş ve sonuçları her durumda saygıyla karşılamıştır. Bu durum, 55 yıllık mazisiyle koca bir çınara dönüşen Türk milletinin sarsılmaz kalesi Ülkü Ocakları’nda her zaman böyle olmuştur. Bizler, Ülkücülüğü bir anlık heves olarak görmedik. Yaşam nizamı olarak kabul edip liderimiz ve teşkilatımızın işaret ettiği yolda çalıştık, çalışıyoruz. Cenab-ı Allah bizleri mahcup eylemesin, emeklerimizi karşılıksız bırakmasın her daim yar ve yardımcımız olsun. Elbistan’ımız için her daim her şeyin daha iyisini yapabilmek adına gece uyumadan, gündüz durmadan çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Elbistan’da Ülkü Ocakları’nın bayrağını daha da yukarılara taşımak istediklerini vurgulayan Zencirkıran, “Bu doğrultuda da yeni ocak binamızın tadilatına başladık. İnşallah en kısa sürede tadilatı bitirip açılışımızı yapacağız. Gençlerimizi, vatanseverlik, insan severlik, adalet duygularıyla bu vatanın emrine amade kılmanın yanında meslek sahibi olmaları için de üzerimize düşeni yapacağız. Yeni binamızda kurslar açıp eğitimler vererek en iyi şekilde yetiştireceğiz. Gençlerimiz kendilerini hangi alanda yetiştirmek istiyorsa istediği branşı bünyesinde barındıracak ortamlar sunacağız” şeklinde konuştu.