Van’da izinsiz gösterilere polis müdahale ediyor

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından geri alınması üzerine Van İl Seçim Kurulu, mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki AK Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas’a verilmesine karar vermişti. Bunun üzerine dün başlayan gerginlik gece geç saatlere kadar devam etmişti.

Bugün de DEM Parti öncülüğünde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Fekiye Teyran Parkı’nda yapılmak istenen ‘halk buluşmasına’ polis ekipleri müdahalede bulundu. Bazı kişilerin gözaltına alındığı olaylarda, polis ekiplerinin tazyikli suyla müdahalesi devam ediyor.