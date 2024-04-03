Başkan Vicdan, çiçek yerine LÖSEV ve SMA’lı çocuklara bağış istedi

Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, kendisini tebrik etmek amacıyla çiçek gönderilmesi yerine SMA’lı çocuklara ve LÖSEV’e bağış yapmalarını istedi.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimleri kazanarak Ekinözü Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmayı bekleyen Harun Vicdan, anlamlı bir davranışa imza attı.

Kutlama için çiçek göndermek isteyen hemşeri ve sevenlerine çağrıda bulunan Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, “Tüm dostlarım, ilçe halkıma tebrik mesajları için yürekten teşekkür ediyorum. Bugün mazbatamızı alarak görevimize resmen başlayacağız. Kutlama amacıyla tarafıma çiçek ve hediyeler gönderecek hemşerilerimizden ve vatandaşlarımızdan SMA’lı çocuklarla LÖSEV’e bağışta bulunmalarını rica ediyorum. Birlikte kazandık, birlikte kutlayacak, birlikte paylaşacağız” ifadelerini kullandı.