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44 numaradan 2 milimetreye: Hobi olarak başladı, rekorlar kitabına girmek istiyor

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 59 yıldan beri ayakkabı tamirciliği ve imalatı yapan 75 yaşındaki Alaattin Uzun, 44 numarayla başlayıp 2 milimetreye kadar küçülttüğü minyatür ayakkabı tasarımlarıyla Guinness rekorlar kitabına girmek istiyor.

44 numaradan 2 milimetreye: Hobi olarak başladı, rekorlar kitabına girmek istiyor
44 numaradan 2 milimetreye: Hobi olarak başladı, rekorlar kitabına girmek istiyor
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Akyazı ilçesinde 22 metrekare alan içerisinde 59 yıldan beri çanta, ayakkabı, bot ve deri montların boyasını, tamirini ve fermuarlarını yapan 75 yaşındaki Alaattin Uzun, hobi olarak boş zamanlarında minyatür ayakkabı yapmaya başladı. 44 numarayla başlayıp 2 milimetreye kadar küçülttüğü ve iğne ucuyla yaptığı minyatür ayakkabı tasarımları görenleri şaşırtıyor. Mesleğinde bir eğitim almayan ve ustasının da kendisi olduğunu söyleyen 75 yaşındaki Uzun, tasarladığı mini ayakkabılarla Guinness rekorlar kitabına girmek istiyor.

44 numaradan 2 milimetreye: Hobi olarak başladı, rekorlar kitabına girmek istiyor

44 numaradan 2 milimetreye: Hobi olarak başladı, rekorlar kitabına girmek istiyor

44 numaradan 2 milimetreye: Hobi olarak başladı, rekorlar kitabına girmek istiyor

44 numaradan 2 milimetreye: Hobi olarak başladı, rekorlar kitabına girmek istiyor

“44 numara ayakkabıyı 2 milimetreye kadar düşürdüm”

44 numaradan başlayarak 2 milimetreye kadar ayakkabı tasarlayan 75 yaşındaki Alaattin Uzun, "Mesleğe çok hevesliydim ve benim kendi ustam yok. Ben burada çalışırken kendi kendime usta oldum ve 59 yıldan beridir de devam ediyorum. Ben 44 numara ayakkabıdan başlayarak küçük ayakkabılarda yapmaya başladım. Bu işte başarabildiğimi gördüm ve ayakkabıları 10 milimetreden 2 milimetreye kadar küçülttüm. Eşim, dostum bu minyatür ayakkabıları yaptığım için bana şaşırıyor ve nasıl yaptığımı merak ediyorlar. Bu durumda beni sevindiriyor ve kendimle gurur duymamı sağlıyor. Ben bu işi hobi olarak yapıyorum ve rekorlar kitabına girmek istiyorum. 44 numara ayakkabıyı 2 milimetreye kadar düşürdüm” dedi.

03 Nis 2024 - 12:50 İHA Sakarya- Bölge Haberleri

Mahreç  İha

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