Doğanşehir depreminin şiddeti 5,6 olarak belirlendi

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, Malatya’nın Doğanşehir ilçesi merkezli 4,5 büyüklüğündeki depremin şiddetinin 5,6 olduğunu söyledi.

Elbistan’da da hissedilen depremin, Doğanşehir fay zonu ile Sürgü fayının kesiştiği noktada meydana geldiğini belirten İçelli, bölgede yer ayarlamalarının devam ettiğini dile getirdi.

İçelli, şu bilgileri paylaştı:

“Malatya fayı-Akçadağ segmenti-Doğanşehir fay zonu ile Sürgü fayının kesişim noktasında 14 km derinde Doğanşehir kırığının yer ayarlamaları devam ediyor. 4,5 büyüklüğünde olan depremin şiddeti 5,6 dır. Daha önce belirttiğimiz gibi, sönümlenmiş gibi görünen depremler bu tip atımlarla kendini hatırlatır. Geçmiş olsun.”