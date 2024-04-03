Elbistan’da bir ilki yaşatan Musa Demir’den seçim teşekkürü

Elbistan’da bağımsız belediye başkan adayı olarak ilçede en fazla oy alanlar arasında 3.olan Musa Demir, teşekkür mesajı yayımladı.

Seçimlere ‘ortak aklın adayı’ parolası ile çıktığını belirten Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, 3 aylık seçim kampanyası boyunca 93 mahalleyi ziyaret ettiğini söyledi.

Kendisini bağrına basan tüm Elbistan halkına teşekkür eden Demir, şöyle devam etti:

“Ortak aklın, halkın adayı olarak bağımsız aday olarak yine benim yanımda olan bana güç veren bağımsız belediye meclis üyesi adayı olan arkadaşlarımla yol yürümekten onur duydum, gurur duydum her bireylerine teşekkür ediyorum. Hareketimize dahil olan; canla, başla bize inanıp güvenerek, özenli bir şekilde çalışan başta gençlerimiz olmak üzere tüm hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Yine seçim iş ve işlemlerini yürüten ilçe seçim kurulu çalışanlarına, seçimde görev alan sandık kurulu üyelerine Seçim emniyetini sağlayan kıymetli emniyet mensuplarına, kolluk kuvvetleri çalışanlarımıza, afişlerimizi hazırlayanlara, basın çalışanlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum.”

‘Elbistan’ımıza yakışır bir şekilde huzurlu ve sağduyulu bir ortamda seçim atmosferi yaşadık’ diyen Musa Demir, “Elbistan bağımsız belediye başkan adayı olarak gerek seçim öncesi gerekse seçim süresince temel amaçlarımızın başında huzurlu bir seçim geçirmek vardı. Çok şükür bu amacımıza da kavuşmuş olduk. Sandık başına giderek oy kullanan tüm seçmenlerimize demokrasiye verdikleri destekten dolayı bağımsız aday Musa Demir olarak teşekkür ediyorum. Ortak akıl ve şeffaf yönetim fikriyle çıktığımız bu kutlu yolda başarılı olduğumuza inanıyorum.

Yapılan Elbistan Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy pusulasında resmimizin olmaması ve ismimizin küçük puntolarla yazılması nedeniyle seçmenlerimiz, bize oy verecek Elbistanlı hemşerilerimiz ismimizi bulmakta zorlandı, hatta istemeden, bilinçsiz olarak başka partilere oy kullandılar buna rağmen 14 siyasi parti ve iki bağımsız aday olarak girdiğimiz Elbistan belediye başkanlığı seçiminde 12 siyasi parti ve bir bağımsız adayı geride bırakarak seçimde yüzde 12’ye yakın oy alıp üçüncü olduk. Elbistanlı hemşerilerimiz bize güvendi bize inandılar. Biz de bıkmak usanmak bilmeden seçim bölgemizde var gücümüzle hareket ederek sanki iktidar partisi adayı gibi güzel bir seçim çalışmasına imza atarak seçimi tamamladık” değerlendirmesinde bulundu.

Elbistan‘da bir ilki yaşattıklarının altını çizen Demir, “Bağımsız belediye başkan adayı olarak siyaset üstü çalışmalarımızla halkın adayı,ortak aklın adayı olarak yanan oylarımızla birlikte yaklaşık 20 bine yakın seçmenimiz,hemşerilerimizin tercihini alarak varlığımızı hissettirdik. Seçim süresince yola çıktığımız ilk günden itibaren büyük bir gayret ve özveriyle çalışan tüm yol arkadaşlarıma bağımsız belediye meclis üyesi adayı arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.

31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin sonuçlarının başta güzel ilçemiz Elbistan olmak üzere, ilimize ve tüm ülkemize hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan temenni ediyorum. Seçimi kazanan arkadaşımıza ve yönetimine başarılar diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.