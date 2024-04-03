Doğanşehir depremi Elbistan'ı salladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, ilçeye bağlı Küçüklü Mahallesi olarak belirlendi. Saat 10.48'de meydana gelen depremin derinliği 13.9 km olarak ölçüldü. Deprem, Elbistan'la birlikte çevre ilçelerde de hissedildi.