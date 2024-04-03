- Ekonomi

Martta fiyatı en fazla düşen "yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler" oldu

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Tüketici fiyatları bazında martta en fazla fiyat artışı yüzde 21,30 ile orta öğretimde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,16 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünlerde görüldü.

Martta fiyatı en fazla düşen "yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler" oldu mask
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay orta öğretimdeki fiyat artışını yüzde 18,58 ile kuzu eti, yüzde 14,65 ile dana eti ücreti izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 12,19 ile kümes hayvanları eti, yüzde 10,37 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri ve yüzde 6,03 ile yatak odası mobilyaları yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,16 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,9 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 2,37 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 1,51 ile diğer süt ürünleri, yüzde 1,01 ile tereyağı, yüzde 0,9 ile şeker ve yüzde 0,31 ile un ve diğer tahıllar takip etti.

# ekonomi

03 Nis 2024 - 10:52 AA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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