- Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16, yıllık bazda yüzde 68,5 oldu.

Enflasyon rakamları açıklandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 3,16, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,29 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 68,5, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 51,47 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, martta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 57,5, yurt içi üretici fiyatları yüzde 45,28 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,16, Yİ-ÜFE yüzde 3,29 artış gösterdi.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,06, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68,5 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 11,59, geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 51,47 arttı.

Yİ-ÜFE, martta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 71,19 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,29, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,59, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,28 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 71,19, imalatta yüzde 58,92 ve su temininde yüzde 66,23 artış yönünde olurken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,92 azalış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 53,84, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 63,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,44, enerjide yüzde 11,55 ve sermaye mallarında yüzde 68,11 artış görüldü.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,35, imalatta yüzde 3,46 ve su temininde yüzde 2,64, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,43 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 3,45, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,43, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,31, enerjide yüzde 0,7 ve sermaye mallarında yüzde 3,37 artış görüldü.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, martta TÜFE'nin yüzde 3,67 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağını hesaplamıştı.

# ekonomi

03 Nis 2024 - 10:27 AA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL