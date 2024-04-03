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Yasak kalkınca vatandaşlar oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu

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Zorunluğu kış lastiği uygulamasının sona ermesi ve havaların ısınmasıyla birlikte oto lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Yasak kalkınca vatandaşlar oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu
Yasak kalkınca vatandaşlar oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu
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1 Nisan tarihi itibariyle sona eren kış lastiği uygulaması nedeniyle vatandaşlar araçlarına yaz lastiği taktırmak için oto lastik tamircilerinin yolunu tuttu. Yasa gereği zorunlu hale getirilen kış lastiği dönemi sona ererken, Elazığ sanayi sitesinde lastikçilerde yoğun mesai başladı. Vatandaşların yaz lastiklerini taktırmak için oto lastikçilere akın etmesi sanayi esnafının yüzünü güldürdü.

İşletme sahibi Emre Kaya, ’’1 Aralıkta başlayan kışlık lastiği uygulaması 1 Nisan itibariyle kalkmış bulunmakta. Güvenli bir sürüş, yakıt tasarrufu, araç performansı ve lastik ömrü için mevsimine uygun lastik takmak her zaman daha önemlidir. Kazaların çoğu mevsim şartlarına uymayan lastik takımlarından dolayı oluyor bunun için yazın yazlık kışın ise kışlık lastik takmamız gerekiyor. Mevsim değişikliği yüzünden bizlerde de bir yoğunluk söz konusu. Fiyatlara geçen seneye oranla zam geldi. Şu anda en düşük 400 liraya değişim yapıyoruz” dedi.

Lastik değişimine gelen vatandaşlardan İbrahim Halil Karabulut, ’’Herkesin lastik kurallarına uyması gerekiyor. Kışın kışlık lastiğini yazın da yazlık lastiğini kullanmak lazım. Hem havaların yağışlı olması hem de benim bulunduğum semt yüksek olduğu için lastikleri değiştiremedim” diye konuştu.

Arabasının lastiklerini değiştiren bir başka vatandaş Zülküf Cömert ise ’’Artık lastik değişim sezonu geldi. Kışlık lastikleri çıkartıp yazlık lastikleri taktık. Vatandaşlar kendi lastikçilerine gidiyor bundan dolayı da bütün lastik değişim yerleri kalabalık” ifadelerini kullandı.

03 Nis 2024 - 10:26 İHA Elaziğ- Ekonomi

Mahreç  İha

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