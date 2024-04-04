MAL ALIMI İHALE İLANI

EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan kazan altı ızgara alt kılavuz yatağı ve kılavuz tekeri temini ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2024/457940

1-İdarenin;

a)Adres : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b)Telefon ve faks numarası : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c)Elektronik posta adresi : [email protected]

2-İhale konusu malın ;

a)Niteliği, türü ve miktarı : Kılavuz yatağı ve tekeri, mal alımı, 300 adet

b) Teslim edileceği yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

3-İhalenin yapılacağı;

a)Yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat : 25/04/2024 Perşembe günü saat 14:00

4-İhale dökümanı :(Dosya No : AEBS 2024/21)

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 180 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler 25/04/2024 Perşembe günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7-İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8-Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.