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MAL ALIMI İHALE İLANI

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    MAL ALIMI İHALE İLANI EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı...

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MAL ALIMI İHALE İLANI

EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan kazan altı ızgara alt kılavuz yatağı ve kılavuz tekeri temini ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası             : 2024/457940

1-İdarenin;

a)Adres                                  : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi

                                                           Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b)Telefon ve faks numarası   : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c)Elektronik posta adresi      : [email protected]

 

2-İhale konusu malın             ;

a)Niteliği, türü ve miktarı       : Kılavuz yatağı ve tekeri, mal alımı, 300 adet

 

b) Teslim edileceği  yer         : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi

                                                Afşin/KAHRAMANMARAŞ     

3-İhalenin yapılacağı;

a)Yer                                                  : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi

                                               Afşin/KAHRAMANMARAŞ    

b) Tarihi ve saat                      : 25/04/2024 Perşembe günü saat 14:00

4-İhale dökümanı                    :(Dosya  No  : AEBS 2024/21)

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 180 TL (KDV dahil)  karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler 25/04/2024 Perşembe günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7-İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8-Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

 

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Basın No ILN02012670

04 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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