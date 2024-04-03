03 Nis 2024 - 08:56- Güncel G:

Kentpark’tan “şeker gibi bayram”

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Elbistan’ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Kentpark AVM, Ramazan bayramı öncesinde “şeker gibi bayram” sloganıyla indirim kampanyası başlattı.

Kentpark’tan “şeker gibi bayram” mask
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Kentpark AVM, 17 Nisan’a kadar birçok üründe geçerli olacak Ramazan bayramı indirimlerini başlattı.

3-17 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, “Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da hizmet veriyoruz. 3-17 Nisan tarihleri arasında Ramazan bayramına özel çok cazip fiyatlar ve özel indirim kampanyalarımız olacak. Müşterilerimiz, bayramı şekeri, ayçiçeği yağı, bakliyat, gıda ürünleri ve temizlik malzemeleri gibi birçok üründe yapılan indirimlerden faydalanabilecek. 17 Nisan’a devam edecek indirimlerden ve kampanyalardan Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerimiz faydalanabilecek.  İndirimlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdiler.

# Ramazan Bayramı, ayçiçeği yağı, bakliyat, şeker

03 Nis 2024 - 08:56 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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