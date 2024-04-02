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Öztunç, seçim sonuçlarını değerlendirdi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elbistan ve Ekinözü'nde seç...

Öztunç, seçim sonuçlarını değerlendirdi mask
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elbistan ve Ekinözü'nde seçimi kazanmalarının önemine işaret eden Öztunç, Kahramanmaraş genelini ise, "Kahramanmaraş halkı, kibre son verdi" cümlesi ile özetledi. 

Elbistan'da 51 yıl sonra belediyenin CHP'ye geçtiğini, Ekinözü'nde de ilk kez partisinin seçim kazandığını hatırlatan Öztunç, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş özelinde biz 5 kazanım elde ettik. Bu seçimlerde Elbistan’ı 51 yıl sonra kazandık, ben kazanacağımızı söylüyordum. 1510 oy farkıyla aldık. Erkan Bey, pırlanta gibi bir insandır. Elbistan’da aday olmak kolay değildir. Yakın çevresi bile aday olduğunda karşı çıktılar. Göreceksiniz süreç içerisinde çokta başarılı olacak. 

Ekinözü’nde tarihimizde ilk kez belediyeyi aldık. 206 farkla aldık. Bu seçimde Türkiye’de yarışın heyecanlı geçtiği başka yer yoktur. Pazarcık’ta 2 dönem ara vermiştik. 2 dönem AK Parti’deydi. Orayı da bu dönem 2 bin oy farkıyla kazandık. Nurhak bizdeydi, bizde kalmaya devam etti. Kahramanmaraş’ta AK Parti kaybetti. 11 ilçenin 4’ü CHP’de, 3’ü AK Parti’de, 3’ü Yeniden Refah’ta, 1’i de İyi Partide. Bu şehirde CHP’nin 4 belediyesi var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." 

Öztunç, "Yıkık bir şehirdeyiz, bu şehri ayağa kaldırmak lazım. Elbistan perişan, ayağa kaldıracağız. Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden katkılar alacağız. Pazar günü gece belediye başkanları belli oldu. Pazartesi günü Elbistan’da çöp toplamadılar. Böyle bir şey olamaz. AK Parti kazansa çöp toplamaya devam etmeyecek miydiniz? Seçimi kaybetmişler, pazartesi günü işe 38 kişiyi başlatıyorlar. Yeni belediye başkanı göreve başlayıp bunları işten çıkardığında kıyım yaptı diyecek. AK Parti siyaseti yalan siyasetidir. Elbistan’ın ne kadar borcu var bakacağız. Kulağımıza vahim şeyler geliyor. Kahramanmaraş’ta borcu olmayan ve kasasında para olan tek belediye Nurhak. Kasasında 15 milyon TL var. Bu bile namuslu belediyeciliğin göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu. 

Büyükşehir meclisinde AK Parti’nin çoğunluğunun olmamasını siyasi tabirle “topal ördek" olarak nitelendirilen Öztunç, "Onların bize Ankara’da, İstanbul’da yaşattığını biz onlara yaşatmayacağız. Çünkü memlekete hizmet gerekiyor. Şehrin lehine olan her kararda belediye meclis üyelerimiz destek verecekler. Büyükşehir Belediye Meclisimizde grubumuz oldu. Yeniden Refah Partisi’nin de grubu oldu. Denetim olacak, Kahramanmaraş için daha iyisi oldu. Türkiye’deki başarımız ortada. İyi bir sonuç aldık. Bu seçimin özeti kibir kaybetti, mütevazilik kazandı. Hırsızlık kaybetti, mütevazilik kazandı. Yalan kaybetti, doğru kazandı" cümlelerini kullandı. 

02 Nis 2024 - 23:32 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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