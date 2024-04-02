- Asayiş

MİT tespit etti, teröristlerin inlerine girildi

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Tunceli’nin Hozat ilçesinde terör örgütüne ait 2 sığınak ile patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

MİT tespit etti, teröristlerin inlerine girildi mask
MİT tespit etti, teröristlerin inlerine girildi
MİT tespit etti, teröristlerin inlerine girildi
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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milli İstihbarat Teşkilatımızdan elde edilen bilgiler neticesinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız ile beraber yapılan çalışmalar sonucu, 2 Nisan 2024 tarihinde Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde icra edilen Şehit Savcı Murat Uzun 2024-14 Operasyonu kapsamında tespit edilen 2 mağara içerisinde patlayıcı maddeler mühimmatlar ve yaşam malzemeleri ele geçirilip imha edilmiştir. Huzurumuzu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

02 Nis 2024 - 22:52 İHA Tunceli- Asayiş

Mahreç  İha

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