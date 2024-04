CHP'li meclis üyesi Demirel'den teşekkür mesajı

Adaylığının ilan edildiği günden bu güne kadar samimi bir destek gördüğünü belirten belediye meclis üyesi Demirel, “Çıkmış olduğumuz bu onurlu yolda, bana desteklerini esirgemeyen milletvekilimiz Ali Öztunç’a, CHP Elbistan İlçe Başkanımız Av. Onur Gürbüz’e, Belediye Başkanımız Av. Erkan Gürbüz’e, parti yönetimimize, aday arkadaşlarıma, Cumhuriyet Halk Partili gönüllülerimize ve tüm dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Seçimi Elbistan’ın kazandığını belirten Demirel, “Bizlere teveccüh gösterip, bu temsil makamına layık gören hemşehrilerimize yola çıktığımız ilk günden beri söylediğimiz bir şey var; hep birlikte yöneteceğimiz bir belediyecilik anlayışını tesis edeceğiz. Kentimizde sandığa giderek, güzel bir demokrasi örneği gösteren her bir vatandaşımıza tüm içtenliğimle şükranlarımı sunuyorum. Seçim sürecinde çaldığımız her bir kapıda gösterdiğiniz sevgi ve teveccüh için de minnettarım. Elbistan'a ve Elbistanlılara hizmet etmek benim için büyük bir şereftir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için elimden geleni yapacağım. Seçimi Elbistan kazandı, memleketimiz kazandı, Türkiye kazandı. Bugün kazanan Elbistan’dır, Elbistanlı her bir hemşehrimdir. Bir ve beraber çalışacağız inşallah.

Tüm yol arkadaşlarımıza, bu tarihi başarının bir parçası oldukları, gönül verdikleri, katkı sundukları için çok teşekkür ediyorum. Bizi bu süreçte yalnız bırakmayan, destek olan olmayan herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra birlik olma ve Elbistan için daha çok çalışma zamanı. Elbistan’a layık olmak için elimizden geleni, en iyisini yapacağız. Bunu da yine Elbistan ile birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.