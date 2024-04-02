02 Nis 2024 - 17:56- Politika G:

DEM Parti’den, Abdullah Zeydan’ın adaylığı hakkında YSK’ya itiraz

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden (DEM Parti) Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, Abdullah Zeydan’ın Van Belediye Başkanlığına yeterliliğinin kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz edeceklerini bildirdi.

DEM Parti’den, Abdullah Zeydan’ın adaylığı hakkında YSK’ya itiraz mask
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Van Büyükşehir Belediyesi için Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden (DEM Parti) adayı Abdullah Zeydan kazandı. Fakat Van YSK İl Seçim Kurulu tarafından Zeydan’ın aldığı hükümlülükler nedeniyle seçime yeterliliğinin olmadığına, mazbatanın da seçimlerde ikinci olan AK Parti Van Belediye Başkan Adayı olan Abdulahat Arvas’a verilmesine karar verildi.

Karar üzerine DEM Parti Eş Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakırhan, yaptığı açıklamada, "Van’da Türkiye’de eşi benzeri görülmemiş bir oyla 14 yerleşim biriminin tamamını kazandı DEM parti. Belli ki bu birilerini rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.

“YSK’ya itiraz dilekçesi yarın verilecek”

Tülay Hatimoğulları ise konu hakkında YSK’ya itiraz edeceklerini ifade ederek, “İtiraz dilekçemiz şu anda hukukçularımız tarafından hazırlanıyor. Dilekçemiz YSK’ya yarın verilecek şu anda hazırlığı yapılıyor. Dilekçe Van’dan Ankara’ya iletilmek üzere verilecek” bilgisini akardı.

Hatimoğulları, bir gazetecinin, “Abdullah Zeydan’ın 2015 yılında Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü hedef alan terör örgütü PKK’yı öven sözlerine katılıyor musunuz?” sorusuna ise “Bunlar Manipülasyon oluşturmak için ortaya atılan şeyler. Abdullah Zeydan’a verilen ceza asla hukuki değildi” ifadelerini kullandı.

02 Nis 2024 - 17:56 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

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