Ülkü Ocakları’ndan ‘Otizm Farkındalık Günü’ etkinliği

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanlığı’nca otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi.

2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak ilan edildi. Elbistan Ülkü Ocakları Başkanlığı da bu çerçevede Elbistan Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören otizmli ve diğer özel çocuklara yönelik bir program düzenledi. Şenlik havasında geçen etkinlikte otizmli çocuklar doyasıya eğlendi. Farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlikte yüz boyama ve müzikli çeşitli oyunlarla eğlenceler yapıldı.

Programla ilgili olarak Ülkü Ocakları Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, doğuştan gelen karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılık olarak tanımlanan otizm, her 36 çocuktan 1’inde görüldüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, “Otizmin varlığına dikkat çekmek, onların ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve herkesle eşit derecede toplumsal kabulünün sağlanması amacıyla Elbistan Ülkü Ocakları olarak özel bir çalışma yaptık. Elbistan Özel Eğitim Okulumuzu ziyaret edip çocuklarla değişik oyunlar oynadık. Çocuklarımızın burada gerçekten iyi bir eğitim alması ve kendilerini geliştirmeleri adına en büyük katkıyı sunan ailelerine ve öğretmenlerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim” denildi.