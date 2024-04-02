02 Nis 2024 - 16:06- Yaşam G:

Otizmli Ahmet Kaan hayatın ritmini öğretmeniyle yakaladı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki otizmli Ahmet Kaan Aktaş, özel eğitim öğretmeniyle yaklaşık bir yıldır süren müzik dersleri sayesinde davul ve bateri çalmayı öğrendi.

Otizmli Ahmet Kaan hayatın ritmini öğretmeniyle yakaladı mask
Otizmli Ahmet Kaan hayatın ritmini öğretmeniyle yakaladı
Otizmli Ahmet Kaan hayatın ritmini öğretmeniyle yakaladı
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Küçük yaşlarda otizm tanısı konulan Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu Özel Alt Sınıfı 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Kaan'ın annesi Emine Aktaş, oğlunun sosyal hayata uyum sağlaması için arayışa girdi.

Otizmli Ahmet Kaan hayatın ritmini öğretmeniyle yakaladı

Komşusu olan özel eğitim öğretmeni Serkan Can'ın müzik çalışmalarının olduğunu öğrenen Aktaş, kendisine ulaşıp Ahmet Kaan'ın müziğe merakından bahsetti.

Can ile yaklaşık bir yıl önce haftada iki saat ritim, davul ve bateri derslerine başlayan Ahmet Kaan, bu enstrümanları çalmayı öğrenmesi ve dikkat süresinin artmasının yanı sıra konser için kente gelen bazı sanatçılarla bir araya gelme imkanı buldu.

Çeşitli etkinliklerle sosyalleşen Ahmet Kaan, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla ramazan davulu çalarak komşularını ziyaret etti. Ahmet Kaan'a teşekkür eden komşular, ikramlarda bulundu.

Otizmli Ahmet Kaan hayatın ritmini öğretmeniyle yakaladı
Otizmli Ahmet Kaan hayatın ritmini öğretmeniyle yakaladı
Otizmli Ahmet Kaan hayatın ritmini öğretmeniyle yakaladı

Anne Emine Aktaş en büyük şanslarının, özel eğitim öğretmeni Serkan Can olduğunu vurguladı.

Can'ın oğluna eğitim verirken asla pes etmediğini dile getiren Aktaş, "Ahmet Kaan'ın yapabileceğini biliyorum ama bazı şeyleri söylemekte yetersiz kalıyoruz. İnsanların, 'Otizmli, yapamaz zaten', 'Dokundurtmaz kendine', 'Yok, olmuyor, şunu yapamadık' gibi ifadelerine karşı 'Aslında isteyince oluyor' demek istiyorum. Çocukla o frekansı yakalayınca çok güzel şeyler oluyor. Bu da onun bir örneği." ifadesini kullandı.

Aktaş, oğlunun müzik derslerinden keyif alarak yola devam etmesine özen gösterdiklerini belirtti.

Bazen nazlandığını, böyle durumlarda müzik eğitimine ara verdiklerini aktaran Aktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zorla değil de severek yaptırıyoruz. Çünkü zorla yaptırdığımız zaman kısa sürede başarı katedebiliyoruz ama bu uzun mesafede olmuyor. İçine kapanmaya neden oluyor. Biz böyle mutluyuz. Benim hep hayalimdi. Bu müzikle olacakmış, mutluyum. Herkesin görmek istemediği çocuk şu an sahnede. Herkes onu alkışlıyor. Bu benim için inanılmaz bir duygu."

"İleride bir açık hava konseri neden olmasın"
Baba Erdal Aktaş, Ahmet Kaan'ın müziğe olan yeteneğinin öğretmeni sayesinde ortaya çıktığını anlattı.

Oğlunun müzikteki başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini bildiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu durumdan çok memnunuz. Aklımızdan böyle bir şey hiç geçmiyordu, düşünmüyorduk. Şu an bulutların üstündeyiz. Biz Ahmet Kaan'la normalde bir adım ileri gitmeyi düşünürken bu durum sayesinde koşmaya başladık. İleride bir konser vermesini istiyoruz. Halkın, insanların içine girsin. Daha öncesinde mesela biz sese çok duyarlıydık. Hiçbir seste rahat duramazdık. Bir düğünde duramazdık. Şu an bir düğünde durup düğünü tamamlayabiliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir şey. İleride bir açık hava konseri neden olmasın."

"Doğru eğitimle gündelik hayatlarına rahatlıkla devam edebiliyorlar"
Odunpazarı ilçesindeki Türkiye Futbol Federasyonu Özel Eğitim Anaokulunda görevli öğretmen Serkan Can, AA muhabirine, doğru eğitimle otizmli bireylerin gündelik hayatlarına rahatlıkla devam edebildiğini söyledi.

Bu durumu Ahmet Kaan ile müzik sayesinde başardıklarını belirten Can, "Amacımız aslında yaşadığımız duruma bir farkındalık kazandırmak. Çünkü otizmli bireyler bunu yapabiliyorlar. Otizmli çocuklar öğrenebiliyorlar. Otizm bir hastalık değil sadece bir farklılık. Herkese bunun mesajını vermek istiyoruz." diye konuştu.

Can, Ahmet Kaan'ın öğrenmeye karşı dirençli olduğunu ancak bunu doğru metotlarla aşabildiklerini dile getirdi.

Onun toplumsal hayata katılımı için sahne aldıklarını, bunun için okullara gittiklerini aktaran Can, şu bilgileri verdi:

"Bateri çalışmalarına yoğurt kovalarıyla başladık. Elimizde enstrüman yoktu, sadece inancımız vardı. 'Nasıl yapabiliriz?' dedik. 'Yoğurt kovalarıyla başlayalım' dedik. Daha sonra bunu projeye döktük. Ahmet Kaan'ın babası Erdal Bey'in çalıştığı şirkete bir proje sunduk. Okulumuza şu anda herhalde Türkiye'deki en donanımlı müzik sınıfını kurdular. Bu, Ahmet Kaan'ın parmakları ve başarısı sayesinde. Şu an her şeyimiz var. Onun okulunda bütün enstrümanlarımız var."

02 Nis 2024 - 16:06 - Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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