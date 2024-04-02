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Akın: “6 saat bağıra bağıra sevk edilecek hastane beklediler”

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Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Afşin Şubesi Genel Sekreteri Mehmet Akın, termik santraldeki olay sonrasında vücutları büyük ölç...

Akın: “6 saat bağıra bağıra sevk edilecek hastane beklediler” mask
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Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Afşin Şubesi Genel Sekreteri Mehmet Akın, termik santraldeki olay sonrasında vücutları büyük ölçüde yanan işçilere 6 saat boyunca sevk edilememesine tepki gösterdi.

Akın, Kahramanmaraş’ın siyasilerine seslenerek, “Bir insan 6 saat boyunca bağıra bağıra bekletilir mi?” sorusunu yöneltti.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin 4.ünitesinde 48 metredeki tıkanan brüden kazanı savağını açmaya çalışan işçilerin üzerine dökülen kömür alev almış ve 3 işçi yaralanmıştı. 49 yaşındaki İ.S., G.B. (35) ve E.T.(25) işçiler, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İşçilerin, vücutlarında büyük oranda yanıklar oluşması nedeniyle sevk edilmesi kararlaştırıldı ancak bölgedeki hiçbir hastane yaralı işçileri kabule etmedi. 3 mesai arkadaşı da kendilerini kabul edecek hastane bulunması için geçen 6 saatlik sürede dayanılmaz acılara maruz kaldı.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Afşin Şubesi Genel Sekreteri Mehmet Akın, “3 arkadaşımız sabah saat 09.45’de 3 kazanın artı basınca geçmesi sonucu yaralandı. Arkadaşlarımız 10.15’te Elbistan Devlet Hastanesi’ne giriş yaptı.112 Acil Servis, bölgedeki tüm hastanelerle irtibat kurdu ama hiçbir hastane hastaları kabul etmedi” dedi.

Kahramanmaraş'taki yanık ünitesinin 14 aydır faaliyete geçirilemediğinin altını çizen Akın, “Kahramanmaraş'taki yanık ünitesi depremde zarar görmüş. 14 aydır neden yapılmadı. Bu işçi arkadaşlarımız burada bağıra bağıra 6 saat ambulans bekledi, sevk edilecek yer bekledi. 6 saatte bir yaralı bağıra bağıra bekletilir mi? Kahramanmaraş’ın siyasilerine sesleniyorum. Halkı ve işçiyi sahipsiz bırakmayın. 6 saat önce kabul etmeyen hastane, birileri araya girince hastalarımızı kabul etti. İşçi arkadaşlarımız az sonra o hastaneye sevk edilecek. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

02 Nis 2024 - 16:04 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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