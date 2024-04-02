02 Nis 2024 - 15:57- Asayiş G:

Beşiktaş'ta eğlence merkezinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta bir eğlence merkezinde çıkan yangında ölenlerin sayısının 15'e yükseldiğini, 7'si ağır 8 yaralının tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Beşiktaş'ta eğlence merkezinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti mask
Beşiktaş'ta eğlence merkezinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta eğlence merkezinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti
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Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Beşiktaş'ta eğlence merkezinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gayrettepe'deki yangınla ilgili Bakan Yerlikaya'yı arayarak bilgi aldı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Beşiktaş'ta eğlence merkezinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti


Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47'de Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktığı belirtildi.

Beşiktaş'ta eğlence merkezinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Yangında 15 kişi hayatını kaybetmiş, 7'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ta eğlence merkezinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valisi Gül, olay yerinde inceleme yaptı
İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Gül, olay yeri ve çevresindeki incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yangının çıkış nedeninin belli olmadığını, itfaiyenin çıkış nedeniyle ilgili çalışma yaptığını dile getiren Gül, binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekanda yangın çıktığını anlattı.

Vali Gül, söz konusu binada tadilat yapıldığını belirterek, "Tadilat dolayısıyla çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde gerek itfaiye gerek polisimiz gerekse sağlık görevlilerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler ve çalışmalarına başladılar. Yaralı olanların tedavileri hastanelerimizde devam ediyor." diye konuştu.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyen Gül, bina için 1987'de aldığı bir ruhsat bulunduğunu, 2018 yılında da bunun yenilendiğini bildirdi.

Gül, binada patlamaya ihtimaline ilişkin soruya, "Bize ulaşan böyle bir bilgi yok." şeklinde cevap verdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

02 Nis 2024 - 15:57 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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