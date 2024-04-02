Hakkında tahliye kararı verilen kiracı oturduğu evi yaktı

Edinilen bilgilere göre ev sahibi Hasan Kayan, Mamak’ta 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede oturan kiracısı Şükrü K.’dan 2 yıldır kira alamayınca mahkemeye başvurdu. Mahkeme, 2 senede sadece 2 kez kira ödeyen Şükrü K.’nın evi tahliye etmesine karar verdi. Ev sahibinin evi boşatması isteği üzerine sinirlenen Şükrü K., oturduğu evi ateşe verdikten sonra kaçtı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken küle dönen evde maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanama yaşanmazken polis ekiplerince evi yakan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.