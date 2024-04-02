Yılın ilk 4 ayında suya gelen zam oranı yüzde 20 oldu

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (KASKİ), içme suyunda nisan ayından geçerli olmak üzere 53 kuruşluk daha artışa gitmesiyle 2024’ün ilk çeyreğindeki zam oranı yüzde 20 oldu. Böylece diğer ücretler eklenmemiş haliyle içme suyunun metreküpü 12 lirayı aştı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), 2024 yılı nisan ayı tarifelerini açıkladı. Son zamla birlikte yılın ilk çeyreğinde yüzde 20’lik zam oranına ulaşan KASKİ, içme suyunda 15 kuruşla-53 kuruş arasında değişen artışa gidildiğini duyurdu.

Otomatik fiyatlandırma uygulaması çerçevesindeki yeni fiyatlara göre, Elbistan ilçe merkezinde 11 lira 74 kuruşa olan içme suyu fiyatı 12 lira 27 kuruşa yükseldi. Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki abonelerin kullandıkları su ise, 7 lira 66 kuruştan 8 lira 2 kuruşa yükseldi. Köyken mahalle statüsüne kavuşan yerleşim alanlarının içme suyu bedeli de 4 lirayı aştı.

KASKİ’nin açıkladığı rakamlar, KDV, çevre ve temizlik vergisi, kullanılmış su uzaklaştırma bedeli gibi kalemlerin de eklenmesiyle katlanıyor.