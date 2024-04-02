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Kırsaldaki 52 depremzedeye daha hafif çelik ev yapılacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Afşin ilçesinde bağlı 2 kırsal mahalledeki depremzedeler için yapacağı ‘çelik ev’ konutlar için açtı...

Kırsaldaki 52 depremzedeye daha hafif çelik ev yapılacak mask
Kırsaldaki 52 depremzedeye daha hafif çelik ev yapılacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Afşin ilçesinde bağlı 2 kırsal mahalledeki depremzedeler için yapacağı ‘çelik ev’ konutlar için açtığı ihale sonuçlandı.

6 Şubat 2023’teki asrın felaketinden etkilenen kırsal mahallelerde betonarme köy tipi konutlar teslim edilmeye başlandı. Bununla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Kırsal Alanlarda Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapım Projesi” (KADİYAP) kapsamında, depreme dirençli konut inşaatlarında kullanılmak üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile temin edilen finansman tutarının bir bölümü Kahramanmaraş genelinde kırsal deprem konutu yapımı için kullanacağını açıklanmıştı.

Bu kapsamda deprem bölgesi başta olmak üzere yeni inşa edilecek konutlarda hafif çelik konstrüksiyon kullanılacağı duyurulmuştu. Radye temelli, ileri yapı teknolojisiyle inşa edilen hafif çelik konstrüksiyon kırsal deprem konutları 100 m² oturuma sahip olacak. Teknik özellikleriyle afetzedelere güvenli yaşam imkanı sunacak çelik konstrüksiyon evler, Elbistan, Afşin ve Nurhak ilçelerinde inşa ediliyor.

Çelik konstrüksiyon evlerin yeni etabı ise Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlar ve Küçüktatlar mahallelerini kapsıyor. Her iki mahalleye toplam 52 çelik ev yapılacak. 5 bin 200 m² büyüklüğündeki evler 6 ayda hak sahiplerine teslim edilecek.

02 Nis 2024 - 15:25 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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