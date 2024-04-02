Elbistan’ın en genç muhtarı Sami Koca’dan teşekkür mesajı

Yunus Emre Mahallesi’nde muhtarlık yarışını kazanarak Elbistan’ın en genç muhtarı seçilen Sami Koca, teşekkür mesajı yayımladı.

Genç bir muhtar olarak omuzlarında büyük bir yük olduğunu belirten Koca, “Bundan sonra sorunların çözümünde elif gibi dimdik duracağız; mahalle sakinlerimize karşı da vav gibi mütevazı olacağız” dedi.

Elbistan’ın en genç muhtarı ünvanı, 31 Mart’taki yerel seçimlerde yarıştığı 3 adayı geride bırakan Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Sami Koca’nın oldu.

Koca, seçim sonrasında yayımladığı mesajda, kendisine destek veren ve vermeyen tüm mahalle sakinlerine teşekkür etti.

“Yunus Emre Mahallesi’nde bir aile olmanın, birlikteliğin ve inanmışlığın en güzel örnekleri sergilendi. Çok emekler verdik. Bizlere inanan ve güvenen mahalle sakinlerimize kalben teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan’ın en büyük ve yoğun nüfuslu mahallelerinden birine muhtar seçilmenin ayrı bir heyecanla birlikte sorumluluğunu da arttırdığına vurgu yapan Sami Koca, şöyle devam etti:

“Mahallemizdeki muhtarlık yarışı, tam anlamıyla kıyasıya ve centilmenlik içinde geçti. Bundan sonraki süreçte nüfusuyla ilçemizin büyük mahallelerinden birinde görev bize emanet edildi. Bayrağı teslim alıp mahallemiz için gece gündüz demeden çalışmalarımıza başlayacağız inşallah. 5 yıl boyunca mahallemiz adına güzel işler ve hayırlı hizmetlerle anılmaktan başka gayemiz olmayacak. Yunus Emre için yapmak istediğimiz çok sayıda projemiz, gerçekleştirmek istediğimiz hayallerimiz var. İnşallah yeni dönemde insan odaklı hizmet anlayışı ile her yaştan hemşerimizin faydalanabileceği hizmetleri hayata geçirmenin gayreti içinde olacağız.”

Adil ve hakça bir yönetim anlayışı sözü veren Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Sami Koca, “Seçim sonuçlarının önce mahallemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Artık hiç kimseyi ötelemeyen, herkesi kucaklayan bir anlayışı mahallemize kazandırdık. Seçim sürecini de; birlikte el ele vererek, beraberlik ve dayanışma içerisinde götürmeye çalıştık. Seçim çalışmalarımda gecelerini gündüzlerine katıp beni bir an olsun yalnız bırakmayan ve desteklerini her zaman arkamda hissettiğim aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ev, konteyner ve iş yeri ziyaretlerimizde bizleri en güzel şekilde ağırlayan tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Gençlere inanan, gençlere önem veren, gençlerin önünü açan ve arkasında duran çok kıymetli mahalle halkıma şükranlarımı sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.