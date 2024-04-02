- Politika

Adıyaman halkı 30 yıl sonra siyasi tercihini değiştirdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman’ın il olduğu tarihten bu yana ikinci kez sol bir partinin adayı, Belediye Başkanlığını kazandı.

Adıyaman halkı 30 yıl sonra siyasi tercihini değiştirdi mask
Adıyaman halkı 30 yıl sonra siyasi tercihini değiştirdi
Adıyaman halkı 30 yıl sonra siyasi tercihini değiştirdi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Adıyaman’da seçmen, 14 Mayıs 2023 tarihindeki genel seçimlerin aksine bir tercih yaptı.

‘Parti meselesi değil, memleket meselesi’ sloganıyla seçimlere giren CHP’nin Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, partisinin bugüne kadar yerel seçimlerde aldığı oyu ikiye katlayarak Belediye Başkanı seçildi. Tutdere, geçerli oyların yüzde 49,74’ünü yani 51 bin 299 oy aldı.

1989-1994 yılları arasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den (SHP) Şevket Gürsoy’un belediye başkanlığı seçildiği Adıyaman’da, 30 yıl sonra sol siyasi partiden bir aday belediye başkanlığını kazandı.

1989-1994 yıllarından SHP’li Belediye Başkanı Şevket Gürsoy’dan sonra 1994-1999 yıllarında Refah Partisi’nden Abdulkadir Kırmızı, refah partisi kapatılınca 1999-2004 yılları arasında Abdulkadir Kırmızı Fazilet Partisi’nden belediye başkanı seçildi.

AK Parti’nin kurulmasıyla kentte her seçimi AK Parti’nin adayı kazandı. 2004-2014 yılları arasında Necip Büyükaslan, 2014-2019 yılları arasında Hüsrev Kutlu, 2019-2024 yılları arasında ise Süleyman Kılınç belediye başkanlığı yaptı.

“Ayrımcılık asla yapmayacağım”

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminin değerlendirmesini İHA’ya yapan Abdurrahman Tutdere, “Biz Adıyaman’da büyük bir önyargıyı kırdık. Belediyecilikte sağ sol olmaz. Belediyecilikte insan odaklı, hizmet odaklı çalışma olur. Ben bu kentte iki dönem milletvekilliği yaptım, hiçbir zaman parti gözüyle memleket meselelerine bakmadım. Merkezimizde hep insan vardı ve hep o şekilde çalıştım. 6 Şubat sonrasında her anı vatandaşlarımızla birlikte burada yaşadık. Zor güleri birlikte yaşadık. Kefensiz binlerce vatandaşımızı birlikte toprağa verdik. O süreçte yardaların sarılması konusunda çok büyük gayretler gösterdik. Hep halkımızın yanında olduk. Halk Tutdere’nin yanında oldu. Tutdere’ye duyulan güven ve bu işi başaracağına inandığı için oy verdi. Çok büyük bir başarı sağladık. Adıyaman’da deprem sonrası insanların mutları kaybolmuştu. Sandıkta umutları yeşerttik, halkımızla beraber bu umutları büyüteceğiz. Adıyamanlılar mutlu, sokaktakiler mutlu, insanlar mutlu. Bu mutlu ortamda her türlü hizmet gelecektir. Ben aldığım sorumluluğun farkındayım, yükün farkındayım. Halkımla beraber sorunların üstesinden geleceğiz. Tutdere herkesin adayıydı, seçildikten sonra da herkesin başkanı olacak. Ayrımcılık asla yapmayacağım ve parti gözlükleriyle değil memleket gözlükleriyle olaya bakacağım. Bundan sonrada memleket meselesidir. Bu seçim sürecinde sandığa giden, oy veren veya vermeyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

02 Nis 2024 - 14:36 İHA Adiyaman- Politika

Mahreç  İha

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL