02 Nis 2024 - 14:34- Politika G:

30 büyükşehir belediye başkanı arasında en çok mühendis yer aldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kesin olmayan sonuçlara göre, 30 büyükşehir belediye başkanı arasında en çok mühendis, avukat ve siyasetçiler yer alıyor.

30 büyükşehir belediye başkanı arasında en çok mühendis yer aldı mask
30 büyükşehir belediye başkanı arasında en çok mühendis yer aldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı.

30 büyükşehir belediye başkanı arasında en çok mühendis yer aldı
30 büyükşehir belediye başkanı arasında en çok mühendis yer aldı
  • Türkiye genelinde 3 partinin oyu arttı, 4 partininoyu düştü
  • 75 belediye kadın başkanlara emanet

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan oldu.

Avukat, mühendis ve siyasetçi belediye başkanları

30 büyükşehir belediye başkanı arasında 7 mühendis, 6 avukat, 5 siyasetçi, 3 iş insanı, 3 doktor, 2 mimar, 1 öğretmen, 1 turizmci, 1 işletmeci ve 1 ekonomist bulunuyor.

Mühendis büyükşehir belediye başkanları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler oldu.

Avukat belediye başkanları ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç.

Yüksek Seçim Kurulunun kesinleşen aday listesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in meslekleri "belediye başkanı", Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mesleği "siyaset bilimci", Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'ın meslekleri ise "siyasetçi" olarak yer aldı.

Doktor, iş insanı ve mimar belediye başkanları

Doktor belediye başkanları arasında ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer bulunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın da iş insanı belediye başkaları arasında yer aldı.

Mimar belediye başkanları ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan oldu.

Öğretmen olan Küçük Diyarbakır'da, turizmci Aras Muğla'da, ekonomist Büyükakın Kocaeli'de, işletmeci Alemdar ise Sakarya'da büyükşehir belediye başkanlığına seçildi.

# Türkiye

02 Nis 2024 - 14:34 AA Ankara- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL