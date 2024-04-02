İmar planında itirazlar sonrası ikinci askı süreci başladı

Elbistan’da imar düzenlemeleri ilçe merkeziyle Çiçek ve Karaelbistan mahallelerinin 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı, itirazlar değerlendirildikten sonra tekrar askıya çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Çiçek ve Karaelbistan Mahalleleri’ni de kapsayan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planını 18 Ocak 2024’te 2024-01/06-6.31 sayılı karar ile onaylamıştı. Söz konusu imar planı 1 Şubat’ta askıya çıkarılmış ve 1 Mart’a kadar da askıda kalmıştı. Bu süre zarfında imar planına çok sayıda itiraz geldiği biliniyor. Plan askı süreci içerisinde yapılan itirazlar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından değerlendirildi. Uygun bulunan itirazlar sonu yapılan değişikliklerin yer aldığı imar planının son hali ikinci kez askıya çıkarıldı. Plan, 30 Nisan 2024’te askıdan indirilecek.

Planın son hali, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden görülebilecek.