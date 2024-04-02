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Gölbaşı’ndaki kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3’e yükseldi.

Gölbaşı’ndaki kazada ölü sayısı 3’e yükseldi mask
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Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce Gölbaşı ilçesi Karaburun köyü yakınlarında Mahmut Sümer idaresindeki 01 AGM 34 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Erkan Can idaresindeki 02 AEF 657 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışmış, kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Derya Karakurd, Ali Karakurd, Canel Karakurd ve Alperen Karakurd yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki Alperen Karakurd yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Hastanede tedavi altında bulunan ve sağlık durumları ağır olan Ali Karakurd (2) ile Mahmut Sümer (42) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

02 Nis 2024 - 14:17 İHA Adiyaman- Güncel

Mahreç  İha

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