02 Nis 2024 - 13:08- Ekonomi G:

Bakan Şimşek’ten ev sahiplerine uyarı: "5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerek"

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz” dedi.

Bakan Şimşek’ten ev sahiplerine uyarı: "5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerek" mask
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri elde eden ve beyanname vermeyen ev sahipleri adına sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şimşek, ev sahiplerinin herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlattı.

Bakan Şimşek şu ifadelere yer verdi:

“Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz.”

02 Nis 2024 - 13:08 İHA Ankara- Ekonomi

Mahreç  İha

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