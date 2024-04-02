CHP, Ankara’da ilçe belediye sayısını 3’ten 16’ya yükseltti

Türkiye yerel seçimler için sandığa gitti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde sonuçlar tamamlandı. 4 milyon 304 bin 874 seçmenin bulunduğu Ankara, yerel yönetimlerde tercihini CHP’den yana yaptı. Kesin olmayan sonuçlara göre, 3 milyon 417 bin 498 adayın oy kullandığı seçimlerde, CHP’nin adayı Mansur Yavaş, yüzde 60,44 puanla oyların 1 milyon 999 bin 281’ini alırken, AK Parti’nin adayı Turgut Altınok ise yüzde 31,68 puanla oyların 1 milyon 48 bin 76’sını alarak seçimi kaybetti. Ankara’da büyükşehir belediye başkanlığı için seçimlerde yaklaşık 1 milyona yakın seçmenin de sandığa gitmemesi dikkati çekti.

2019’daki oy farkı yaklaşık 10 kat arttı

Ayrıca, 2019’daki yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığını kazanan Mansur Yavaş, AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki’ye 130 bin oy fark attığı görülürken, bu seçimlerde Yavaş, Altınok’a yaklaşık 1 milyon oy fark attı. 2019 yerel seçimlerinde 3 milyon 925 bin 129 seçmenin bulunduğu Ankara’da 3 milyon 362 bin 638 seçmen sandığa gitti. Sandığa gitmeyen seçmen sayısı ise 560 bini aşkın olarak kayıtlara geçti.

CHP, AK Parti’den 10, MHP’den 3 ilçeyi aldı

2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde 19 ilçeyi kazanan AK Parti, bu seçimlerde 8 ilçeyi kazandı. 16 ilçeyi kazanan CHP’de ise AK Parti’den 10, MHP’den ise 3 olmak üzere toplam 14 ilçe CHP’ye geçti. 2019 seçimlerinde AK Parti’de olan Çamlıdere ilçesinde ise bağımsız aday kazandı. CHP bu seçimde AK Parti’den Ayaş, Beypazarı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Nallıhan, Şereflikoçhisar ilçelerini aldı. MHP’den ise Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı ilçelerini alan CHP, önceki dönemde yönettiği Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ ilçelerini de kazanarak ilçe belediye sayısını 16’ya yükseltti.

3 ilçe 20 yıl sonra CHP’ye geçti

Ankara ilçelerinde bir değişiklikte Mamak’ta geldi. CHP’nin adayı Veli Gündüz Şahin seçimi yüzde 52,91 puanla oyların 199 bin 753’ünü alarak kazandı. AK Parti’nin adayı Asım Balcı ise yüzde 36,17 puanla 136 bin 561 oy alarak ikinci parti oldu. Buna göre, AK Parti’nin 20 yıl yönettiği Mamak, CHP’ye geçti. Yine 4 dönemdir AK Parti yönetimindeki Keçiören Belediyesi, bu seçimlerde CHP’ye geçti. CHP’nin adayı Mesut Özarslan, yüzde 47,78 puanla 245 bin 460 oy alırken, AK Parti’nin adayı Zafer Çoktan ise yüzde 38,56 puanla 197 bin 377 oy aldı.

Ayrıca, CHP, Güdül’de de 4 dönem sonra yüzde 55,7 oy alarak seçimi kazandı.