A Termik’te yangın: 3 işçi ağır yaralandı

Çelikler Holding bünyesindeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde çıkan yangında 3 işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, santralin 4.ünitesinin kazan bölümünde meydana geldi. Bakım çalışması yapıldığı sırada kazandaki kömürün tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan 49 yaşındaki İ.S., 35 yaşındaki G.B. ve 25 yaşındaki E.T. adlı işçiler ağır yaralandı. El ve yüz başta olmak üzere vücutlarının değişik bölgelerinde ciddi yanıklar oluşan talihsiz işçiler, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin yanık ünitesinde müşahede altında tutulan işçilerin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve sevk edilecekleri öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.