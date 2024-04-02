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İsrail, Gazze’de insani yardım çalışanlarını vurdu: 7 ölü

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırıda “World Central Kitchen (WCK)” adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 görevlisi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze’de insani yardım çalışanlarını vurdu: 7 ölü mask
İsrail, Gazze’de insani yardım çalışanlarını vurdu: 7 ölü
İsrail, Gazze’de insani yardım çalışanlarını vurdu: 7 ölü
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İsrail, Gazze Şeridi’ne saldırılarını ayrım gözetmeksizin sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Deir el-Balah’ta “World Central Kitchen (WCK)” adlı insani yardım kuruluşu çalışanlarının bulunduğu araçları hedef aldı. Saldırıda yardım kuruluşunun 7 görevlisi hayatını kaybetti. WCK tarafından yapılan açıklamada, ekibin çatışmasız bir bölgede WCK logosu taşıyan 2’si zırhlı olmak üzere 3 araçla seyir halinde olduğu belirtilerek, “Hareketleri İsrail ordusu ile koordine edilmesine rağmen konvoy, deniz yoluyla Gazze’ye getirilen 100 tondan fazla gıda yardımını boşalttığı Deir el-Balah’taki deposundan ayrılırken vuruldu. Öldürülenler Avustralya, Polonya, İngiltere, ABD-Kanada çifte vatandaşı ile Filistinli. World Central Kitchen olarak bölgedeki faaliyetlerimize ara veriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

WCK üst düzey yöneticisi Erin Gore, “Bu sadece WCK’ye yönelik bir saldırı değil, gıdanın savaş silahı olarak kullanıldığı en vahim durumlarda görev yapan insani yardım kuruluşlarına yönelik bir saldırıdır. Bu affedilemez” ifadelerini kullandı. WCK kurucusu Jose Andres ise, “İsrail hükümetinin bu ayrım gözetmeyen saldırılarını durdurması gerekiyor. İnsani yardımları kısıtlamayı, siviller ile yardım çalışanlarını öldürmeyi ve gıdayı silah olarak kullanmayı bırakması gerekiyor. Artık masum hayatlar kaybedilmesin” dedi.

WCK, 1 hafta önce yemek hazırlığından video paylaşmış

Saldırıda hayatını kaybeden Avustralyalı yardım çalışanı Zomi Frankcom ve diğer görevlilerin Deir el-Balah’ta 1 hafta önce yemek hazırlığından video paylaştığı ortaya çıktı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden Avustralyalı yardım görevlisi Zomi Frankcom’un ölümünün "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. Franckcom’un ailesine başsağlığı dileyen Başbakan Albanese, İsrail büyükelçisiyle temasa geçildiğini aktardı.

ABD’den soruşturma çağrısı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Adrienne Watson saldırıya ilişkin açıklamasında, “Gazze’de WCK yardım çalışanlarının hayatını kaybettiği saldırıdan dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Acil ihtiyaç duyulan yardımı ulaştıran insani yardım çalışanlarının korunması gerekiyor. İsrail’i olup biteni hızla soruşturmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Soruşturma başlatıldı”

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise yardım çalışanlarının hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, İsrail ordusunun insani yardımların Gazze Şeridi’ne güvenli geçişini sağlamak için büyük çaba gösterdiği, bölgeye gıda ve insani yardım sağlama çabalarına destek olmak amacıyla WCK ile tam iş birliği ve koordinasyon içinde çalıştığı savunuldu.

02 Nis 2024 - 11:55 İHA - Asayiş

Mahreç  İha

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