“Önümüzdeki dört yıl en önemli gündem depremin yaralarını sarmak olmalı”

31 Mart yerel seçimlerini değerlendiren Başkan Sadıkoğlu, “Milletimiz sandığa giderek, mahallesini, ilçesini ve şehrini yönetecek isimleri belirledi. Demokratik olgunlukla gerçekleşen seçim sonuçlarının şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Göreve seçilen muhtarları ve belediye başkanlarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Seçimsiz geçecek dört yılın önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “Önümüzde seçimsiz geçecek bir dört yıl var. Bu dönemin başta ekonomi olmak üzere, sosyal, eğitim ve hukuk alanında yapısal reformların gerçekleşeceği bir dönem olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki dört yıl enflasyon ve yapısal reformların hayata geçirilmesi başta olmak üzere birçok sorunla kalıcı, sürdürülebilir ve rasyonel bir mücadele için çok iyi değerlendirilmelidir. Ekonomi yönetiminin uyguladığı orta vadeli program çerçevesinde mali disiplinden kopmadan düzlüğe çıkabiliriz. Tabi bu kolay bir süreç değil, hepimiz için zorlukları var ancak bunu başardığımızda yüksek enflasyon, yüksek kur ve yüksek faiz gibi sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz” dedi.

Deprem bölgesinin daha hızlı ayağa kaldırılması için önümüzdeki dört yılın fırsata çevrilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “Önümüzdeki dört yıl hükümetimizin ve seçilen belediye başkanlarının en önemli gündemlerinden biri de deprem bölgesinin ayağa kaldırılması olmalı. Şehrimiz Malatya’yla birlikte Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman için kaybedilecek bir saniyemiz dahi yok. 6 Şubattan bugüne 14 ay seçim gündemiyle geçti. Artık seçimleri geride bıraktık, şimdi deprem yaşamış şehirleri hızla ayağa kaldırma zamanı. Yıkılan şehirlerimiz ve iş dünyamız için daha kapsayıcı destekler bekliyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Malatya’mızın her alanda gelişimi ve üyelerimizin sorunlarının çözümü için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.