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İki mahallenin geçiş güzergahı yıkık halde bekliyor

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Kahramanmaraş’ta iki mahallenin geçiş güzergahında bulunan istinat duvarının yıkık, yolun da çökmüş olması bölgede tehlike oluşturuyor.

İki mahallenin geçiş güzergahı yıkık halde bekliyor mask
İki mahallenin geçiş güzergahı yıkık halde bekliyor
İki mahallenin geçiş güzergahı yıkık halde bekliyor
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Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 6 Şubat depremleri öncesi yapımı tamamlanan istinat duvarı depremler sonrası yıkılınca bölgede tehdit oluşturdu. Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi, Fevzipaşa ve Divanlı mahallelerinin ortasında bulunan Turan Mahallesi tarihi konutları ile dikkat çekiyor. 6 Şubat depremleri öncesi restorasyon çalışmaları tamamlanan mahallede tarihi konut ve camiler yeniden ayağa kaldırılmıştı. Depremler sonrası birçok mahallede olduğu gibi Turan Mahallesi’ndeki cami ve tarihi konutlar da hasar alıp yıkıldı.

İki mahalleyi birbirine bağlayan yol ve istinat duvarı depremden bu yana çökük halde bekliyor.

Mahalle sakinleri, yıkılan istinat duvarının yapılmasını isteyip, evlerin tehlike altında olduğunu ifade ediyor. Süleyman Şişman adlı vatandaş, "Mahallemiz tarihi bir yerdir, güzel bir mahalledir. Depremden önce mahallemiz restore edilmiş güzelleşmişti. Birçok konut gibi istinat duvarı da yıkıldı. İçerisindeki doğal gaz boruları ortaya çıktı. Belediyenin gelip burayı güzel bir şekilde duvarını örmesini bekliyoruz. Bize hizmet vermelerini istiyoruz. Bu istinat duvarının olduğu bölge mahalleden bir başka mahalleye geçiş güzergahı. Tarihi evlerimiz de var yıkılan ve ağır hasar alan evlerimiz de var ve bu evlerin de restore edilmesini bekliyoruz" dedi.

02 Nis 2024 - 10:43 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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