- Ekonomi

ASPİLSAN, 43 yıldır Türkiye'nin enerjisine güç katıyor

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin pil, batarya ve akü ihtiyacını karşılamak amacıyla Kayserili hayırsever vatandaş ve kuruluşların yaptıkları bağışlarla kurulan ASPİLSAN Enerji 43. yılını kutluyor.

ASPİLSAN, 43 yıldır Türkiye'nin enerjisine güç katıyor mask
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Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Nisan 1981'de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde temelleri atılan ASPİLSAN Enerji, 43 yıldır ülkenin enerji ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji, Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinde üretilen piller ile hem savunma sanayi hem de özel sektörün ihtiyaçlarını yerli olarak karşılıyor.

Kayseri, Ankara ve İstanbul'daki AR-GE merkezlerinde ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN ürünlerine yönelik yüksek teknolojili batarya tasarım projelerinde kritik savunma sistemleri de ASPİLSAN tarafından üretiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bugün ASPİLSAN Enerji ailesi olarak 43 yıldır ülkemizin enerji depolama alanında dışa bağımlılığını azaltacak çö­zümler üretmenin mutluluğu içindeyiz. 2022 yılında Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini Resmi Gazete'de yayınlanan proje bazlı devlet teşviki ile kuran ASPİLSAN Enerji'de ilk seri ürünümüz olan lityum iyon şarj edilebilir silindirik A28 pilleri üretilmektedir. ASPİLSAN, INR18650A28 pil hücresi yüksek deşarj hızı ve düşük sıcaklık performansı çalışabilme özellikleriyle dikkat çekmektedir. Lityum iyon şarj edilebilir silindirik A28 pilinin ülkemizde üretilmesi diğer alanlardaki teknolojilerimizin gelişimine de önemli katkı sağlayacaktır."

KAAN'ın bataryası ASPİLSAN Enerji'den

Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN'ın bataryasını da ürettiklerini vurgulayan Özdemir, "Ülkemizin beka projeleri kapsamında yer alan 5'inci nesil çok rollü savaş uçağımız KAAN’ın bataryalarını da tasarlayan ve üreten ASPİLSAN Enerji olarak ülkemizin savunma sanayi alanındaki kritik projelerinin batarya ve pil gereksinimlerini yerli ve milli olarak üretme kabiliyetine sahip durumdayız." ifadelerini kullandı.

Özdemir, batarya paketi ve Ni-Cd akü üretiminde telsiz bataryalarına, havacılık ve helikopter bataryalarından telekomünikasyon bataryalarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını belirtti.

Hava ve uzay platformlarından deniz platformlarına kadar pek çok farklı sektör için batarya yaptıklarını vurgulayan Özdemir, çeşitli raylı sistem akülerini yerlileştirdiklerini de kaydetti.

# ekonomi

02 Nis 2024 - 10:42 AA Kayseri- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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