Mevlüt Kurt: “Milletin mesajını en iyi şekilde okuyacağız”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, 31 Mart’ta yapılan mahalli idareler yerel seçimleriyle ilgili, sandıktan çıkan sonuca saygı duyduklarını belirterek, “Milletin sandıkta verdiği en iyi şekilde okuyacağız” dedi.

Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “31 Mart mahalli idareler seçimlerini geride bıraktık. Milli iradenin tecelligahı olan sandıklarımızdan çıkan sonuca, milletimizin tercihine ve kararına saygı duyuyoruz. Demokrasimizin gereği olarak sandıklara gidip oy kullanan tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Seçim takvimi işlemeye başladığından itibaren sahada olduklarına değinen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, “AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, dava arkadaşlarımız, gece gündüz demeden sahadaydı. İl ve ilçe başkanlarımıza, davamıza emek veren yol arkadaşlarımıza, seçim görevlisi ve güvenlik güçlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davası davamız, yolu yolumuzdur. Bugüne kadar olduğu gibi her zaman milletimizin mesajını en iyi şekilde okuyarak, doğru adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.