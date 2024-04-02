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Depremzede esnaf 60 yıldır dede mesleğini sürdürüyor

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Kahramanmaraş’ta 60 yıldır dede mesleğini sürdüren esnaf, depremde iş yeri yıkılmasına rağmen konteyner iş yerinde mesleğini devam ettiriyor.

Depremzede esnaf 60 yıldır dede mesleğini sürdürüyor mask
Depremzede esnaf 60 yıldır dede mesleğini sürdürüyor
Depremzede esnaf 60 yıldır dede mesleğini sürdürüyor
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Atatürk Meydanı’nda bulunan konteyner iş yerinde dede mesleği terziliği devam ettiren 67 yaşındaki 3 çocuk babası Mehmet Gündeşli, "Ben Kapalıçarşı’da dede mesleği olan terziliği devam ettiriyorum. Dededen babaya, babadan kendime. Ben de deprem öncesi Kapalıçarşı’da 60 yıldır hizmet vermekteydim. Maalesef yaşanan depremden dolayı iş yerim yıkıldı. Şu an Atatürk Meydanı’nda konteyner iş yerinde faaliyet göstermekteyim. Şu an işlerimiz fena değil kendi müşterilerimiz bizleri arayıp buluyor. Bu meslek çok güzel bir meslek" ifadesini kullandı.

Gündeşli, "Atatürk Meydanı’nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün giydiği milli kıyafetini, resmi kıyafetini diken sayılı insanlar arasındayız. Giymiş olduğu kıyafeti ben dikebilirim. Yapabilirim diyen varsa da gelir beraber çalışmaları yaparız daha güzelini ortaya sunmak için de gayret ederim. Kalıp üzerine değil metot üzerine çalışıyoruz. Matematiği olmayan bu mesleği yapamaz. Bu matematiksel bir ölçüm olayıdır. O yüzden sanatımızın kıymetini bilmek lazım. Maalesef şu an elimizin altında yetişen bir elemanımız yok. Burada makastar usta olarak devam ediyorum. Makastar demek, ölçüyü alıp kesip, dikip giydiren, kuşatan usta demektir. Bizim elimizden tutulsa ve bizler de ustalar yetiştirirsek, en azından kalıplarını çıkartıp halka yönlendirsek faydamız olur. Son nesil olarak biz varız" diye konuştu.

02 Nis 2024 - 10:24 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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