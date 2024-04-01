Mercan'dan seçim mesajı

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, seçim sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı.

Mercan, "Elbistan Belediye Başkanlığına aday olarak doğduğum ve doyduğum deprem gazisi memleketime kısmende olsa vefa borcumu ödemenin mutluluğunu yaşadım" dedi.

Seçim sürecinde kendisinin yanında olanlara ve oy versin ya da vermesin tüm Elbistanlılara teşekkür eden Mercan, mesajını, "Bu süreçte yanımda olan her türlü desteği veren aileme, hemşehrilerime, dostlarıma, dava arkadaşlarıma, değerli meslektaşlarıma ve sevgili parti üyelerime teşekkürü borç bilirim.

Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen arkadaşlara başarılar diler, hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Her zaman olduğu gibi memleketimize hizmet etmeye devam edeceğim. Şimdi çalışma zamanı" ifadeleri ile tamamladı.