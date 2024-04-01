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Muhtar Ercan Ceran’dan teşekkür mesajı

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Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nde muhtarlık seçimlerini kazanan Ercan Ceran, teşekkür mesajı yayımladı. Ceran, ‘Ben değil, biz kazandık’ diyerek bi...

Muhtar Ercan Ceran’dan teşekkür mesajı mask
Muhtar Ercan Ceran’dan teşekkür mesajı
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Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nde muhtarlık seçimlerini kazanan Ercan Ceran, teşekkür mesajı yayımladı.

Ceran, ‘Ben değil, biz kazandık’ diyerek birlik ve beraberlik vurgu yaparak, “Mahallemize 5 yıl boyunca hizmet edebilmek gayesi ile “Bismillah” diyoruz” ifadesini kullandı.

Doğan Mahallesi’nde muhtarlık yarışının galibi Ercan Ceran oldu. Ceran, mahalle halkının desteği ile muhtarlık koltuğuna oturmasının ardından bir teşekkür mesajı yayımladı.

Ceran, “Doğan Mahallesi, sağduyulu, adaletli düşünerek doğruyu, çalışanı, yapılan işi ve emeğin hakkını vererek şahsımı bu göreve getirdi. Ben de görev sürem boyunca bu güvene layık olup mahalle halkımızın yanında olmaktan gurur duyacağım. Daha önceden de hak ve adaletle yaptığım bu görevi, yeni dönemde de sorumluluk ve bilincinde olarak, benimseyerek ve özveri ile sürdüreceğim. Tüm mahalle sakinlerine bir telefon kadar yakın olacağım. Ben değil, biz kazandık. Doğan Mahallesi kazandı. Bundan sonra oy versin ya da vermesin tüm mahalle sakinlerimizi ayırt etmeden eşit bir şekilde hizmet etmeyi mahalleme bir borç bileceğim. İnşallah daha güzel, daha yaşanılabilir bir Doğan Mahallesi’ni birlikte oluşturacağız. 

Adaylığımı açıkladığım günden bugüne kadar yanımda olan, emek veren tüm ekibime, azalarıma, eş dost ve akrabalarıma, oy veren ya da vermeyen kıymetli mahalle sakinlerime şükranlarımı sunarım. Allah, üstlendiğimiz bu görevde bizleri mahcup etmesin. Seçim sonuçları mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

01 Nis 2024 - 17:28 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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