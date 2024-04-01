Çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yaptı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 67 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 8 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 35 şahıs olmak üzere toplam 110 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 110 şahıstan 58’i tutuklandı.

Uygulamalar esnasında 134,77 gram metamfetamin, 32 sentetik ecza, 8 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 20 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 25 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.