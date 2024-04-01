Devrilen kamyondaki Ekinözülü genç, hayatını kaybetti

Malatya'da refüje çarparak devrilen kamyonun yolcu koltuğundaki Ekinözülü genç, hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana geldi. İ.K.’nin kullandığı kamyon, ilçeye bağlı Tataruşağı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, kamyonda bulunan Mehmet Çil olay yerinde yaşamını kaybetti. Yaralanan sürücü ise, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden ve Ekinözü ilçesinin Kabaktepe Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Mehmet Çil’in cansız bedeni de olay yerindeki incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Çil’in cenazesinin, otopsinin ardından Elbistan’da toprağa verileceği öğrenildi.