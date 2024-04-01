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AK Parti Milletvekili Kirişci: "Seçmenlerin iradesine büyük bir saygımız var"

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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, "Millet iradesine, bu aziz şehrin evlatlarının, seçmenlerinin iradesine büyük bir saygımız var" dedi.

AK Parti Milletvekili Kirişci: "Seçmenlerin iradesine büyük bir saygımız var" mask
AK Parti Milletvekili Kirişci: "Seçmenlerin iradesine büyük bir saygımız var"
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31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrası AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı binasında ilk açıklama yapıldı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Kirişci, seçimlerin Kahramanmaraş’ta demokratik bir şekilde sonlandığını ifade etti.

"Ülkemiz demokrasisinde geldiği noktayı ortaya koydu"

Kirişci yaptığı açıklamada, "Dün 31 Mart 2024 tarihinde Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da hem büyükşehir belediye başkan adayının hem ilçe belediye başkan adaylarının hem de belediye meclis üyelerinin içerisinden aziz hemşehrilerimiz kendi demokratik tercihlerini ortaya koydular. Böylelikle önümüzdeki 5 yılda görev alacak olan yerel yöneticilerimizi seçmiş oldular. Her şeyden önce bu seçimin Kahramanmaraş’ımıza, ilçelerimize hayırlar getirmesini diliyorum. 31 Mart seçimlerinin böyle demokratik bir şekilde tamamlanmış olmasının aslında ülkemiz demokrasisinde geldiği noktayı ortaya koydu" dedi.

"3 ilçe belediyesi AK Partili adaylar tarafından yönetilecek"

Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerini AK Partili adayların yöneteceğini ifade eden Kirişci, "Kahramanmaraş, 1 milyon 116 bin nüfusu olan 30 metropol büyükşehirden bir tanesi. Bizim 11 ilçe belediyemiz, bir de büyükşehrimiz var. Bu 11 ilçe belediyesinden 3 tanesi Cumhur İttifakı’nın MHP bileşenine bırakılmıştı, bunlar Ekinözü, Çağlayancerit ve Nurhak ilçeleriydi. Diğer tarafından 8 ilçe belediyesi de AK Partili adayların gösterildiği ilçelerdi ve bu 8 AK Parti 3 MHP olmak üzere 11 ilçe belediyesi ile ilgili seçimde AK Parti olarak nüfusumuzun yüzde 50’sinin yer aldığı Onikişubat başta olmak üzere Afşin ve Andırın ilçeleri artık AK Partili belediye başkanlarımızın marifeti ile vatandaşlarımıza hizmet vermiş olacak. Büyükşehirde de Fırat Görgel, büyükşehir belediye başkanı olarak bu hizmetlerini sürdürecek" ifadelerini kullandı.

"Seçmenlerinin iradesine büyük bir saygımız var"

Kahramanmaraş’ta seçmenlerin verdikleri karara saygı duyduklarını ifade eden Kirişçi, "Millet iradesine, bu aziz şehrin evlatlarının, seçmenlerinin iradesine büyük bir saygımız var. Bu saygımızı dün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız balkon konuşması yaparak bir kez daha bu aziz millete, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin de dahil olduğu bu güzel memleket evlatlarına bu teşekkürünü yineledi" diye konuştu.

01 Nis 2024 - 16:41 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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