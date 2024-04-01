Emekli olan Müftü Kılınç’tan veda mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki 43 yıllık görev süresini tamamlayarak emekliye ayrılan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, bir veda mesajı yayımladı.

Elbistan’da, 5 senedir ilçe müftüsü olarak görev yapan Hacı Mustafa Kılınç, yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı.

Kılınç, yayımladığı mesajında; Elbistan’daki görev süresince en büyük arzusunun Kral Cami’ni yapmak olduğunu belirtti.

Emeklilikte de görevin bitmeyeceğinin altını çizen Kılınç, şu ifadeleri kullandı:

“Diyanet İşleri Başkanlığındaki 17 Ağustos 1981 yılında başladığım ve 31 Mart 2024 Pazar günü son bulan 43 yıllık memuriyet hayatımın ardından, Allah izin verirse yaş haddinden dolayı Elbistan Müftülüğünden emekliliğe ayrılıp, Elbistan halkına veda edip, sivil hayatıma başlıyorum. Ancak bu meslekte emeklilikte de görev bitmez devam eder. İnşallah yine sizlerle beraberiz. Elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim.

Elbistan’ımızda 4 Nisan 2019’da göreve başlamıştım. Beş sene geride kaldı. Bu zaman zarfında siz değerli halkımızın yardımlarıyla sekiz katlı müftülük binasını tıraşlama usulü ile dört kata indirdik, yükünü azalttık dolayısıyla depremde ayakta kalabildi. Elhamdülillah bir can kaybımız olmadı.

Metruk halde bulunan 3 katlı bir binayı mirasçılardan bağış yoluyla alarak Ayşe Atasayar adıyla Kuran Kursu olarak hizmete açtık. Eyüp Sultan Camii bahçesinde yine bir 4-6 yaş Kuran Kursunu hizmete açtık. Hz. Hamza Camii bünyesinde bir Kuran Kursu hizmete açıldı. Uhud Camii bünyesinde de yine bir Kuran Kursumuz hizmete açıldı. Elbistan’daki en büyük arzum Kral Camiini yaptırmaktı ancak müftülük binasının ve Ayşe Atasayar Kuran Kursunun onarımının bir hayli zaman alması ve Kral Camiinin arsasında Türkiye Diyanet Vakfına ait arsamız olmadığından dolayı söz hakkımız olmadı. Yetkili ve etkililer de bize gerekli fırsatı vermediler. Deselerdi ki; “Müftü bey buyurun gereğini yapın’’ inanın bir sene içerisinde bu camii siz değerli vatandaşlarımızın yardımlarıyla hizmete açılırdı. Çünkü Elbistan halkı Kral Camiini kendine dert edinmiştir. Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun “Müftü bey benden bir milyon, benden iki milyon, minaresi benden, kubbesi benden ve Kral Camii için tarlamı satmayı bekletiyorum” diyenler oldu. Ama dediğim gibi maalesef önümüzü açmadılar. Şimdi ise hamdolsun arsa tevhid hale getirilip müftülüğümüze tahsis edildi. Kısa bir zamanda inşasına başlanacağını ümit ediyorum.”

Elbistan halkından helallik isteyen Kılınç, “Elbette her faninin hayatında olduğu gibi benimde görev sürem boyunca eksikliklerim, taksirlerim olmuştur. Fakat bilerek intikam ve nefret hissiyle hiçbir kardeşimin hakkına girmedim. Fırsatçılık yapmadım buna rağmen bir insanı herkes sevemez ama sevenlerimin çokluğuna inanıyorum.

Hayat bize bir emanettir. Hayat, bütünüyle bir emanettir. Dünya hayatında vazifelendirildiğimiz bütün işler de bize emanettir. Hepinizin mutlaka bir amacı, bir hedefi, bir gayesi olmalıdır. İdeali ve hedefi olmayan insanlar, dümensiz gemi gibidir. Hayatımıza anlam katacak uğraşlarımız olmalıdır. Unutmayınız ki, hayatımıza anlam katacak en büyük mefkure; bütün iyilikleri, güzellikleri cem etmek ve bunu içinde bulunduğumuz topluma vermek ve kazandırmaktır.

Bu kutsal görevi tebdi ederken üzerimde hakkı olan herkesten helallik diliyor, herkese hakkımı helal ediyorum. Yüce Rabbim, milletimizi İslam’a ve Müslümanlara hizmet etme şerefinden mahrum etmesin. Müslümanların istiklaline, istikbaline ve izzetine gölge düşürmek isteyenlere fırsat vermesin. Rabbim, bu ağır vazifeyi ifa ederken bize inanan ve güvenen, bize destek ve yardımcı olan herkesten razı olsun der, teşekkürlerimi sunarım.

Şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı ailecek candan ve gönülden tebrik ederim, Rabbimden hayırlara vesile olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.