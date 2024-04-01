Günaltı Muhtarı Turaç Polat, güven tazeledi

Elbistan’a bağlı Günaltı Mahallesi Muhtarı Turaç Polat, tek adaylı ve birlik beraberlik içerisinde geçen seçimde ikinci dönemin başlangıcını yaptı.

Elbistan’da mahalle muhtarlığı seçim sonuçları belli oluyor. İlçeye bağlı kırsal Günaltı Mahallesi ise, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde örnek teşkil etti. Mahalle halkı, 2019’da seçilen muhtar Turaç Polat’ın tek adaylığında karar kıldı. Polat, tek aday olarak girdiği seçimde sandığa giden seçmenlerin tümünün oyunu alarak ikinci kez bu göreve seçildi.

İkinci muhtarlık dönemine kapı aralayan Günaltı Mahallesi Muhtarı Turaç Polat, mahalledeki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

5 yıl boyunca mahallesi için hizmet anlamında canla başla çalıştığını belirten Polat, “5 yıllık başarılı muhtarlık dönemimizi mahalle halkımızın tam desteği ile taçlandırdık” dedi.

Polat, şunları söyledi:

“Günaltı Mahallesi, ortak karar alma ve birlikte hareket etme yönünden Elbistan’ın en özel mahallelerinden biridir. Bunu, 31 Mart’ta yapılan seçimlerde de bir kez daha ispatlamıştır. Mahalle halkımız, seçimler öncesinde şahsımın tek adaylığında fikir birliğine varmış ve örnek gösterilecek bir davranışa daha imza atmıştır. Muhtarlık dönemimdeki mahallem için gecemi gündüzüme kattığım ve sorunların çözümü için gösterdiğim fedakarlığı karşılıksız bırakmamış seçimlere tek aday olarak girmemi uygun görmüşlerdir. Yeni dönemde de mahalle halkımın gösterdiği bu teveccühe layık olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğim. Bu yolda bana destek veren tüm mahalle halkıma şükranlarımı sunarım.”